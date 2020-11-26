Клопп признал поражение от «Аталанты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов (0:2) отметил, что заслуженно проиграли. Также он добавил, что необходимо думать о следующей игре.

— Мы должны признать, что проиграли по делу, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Признать поражение — не проблема для нас. Теперь надо собраться и настраиваться на продолжение борьбы на следующей неделе.

Матч нельзя назвать хорошим. Обе команды толком не создавали моментов, пока гости не забили первый гол. График игр очень плотный, иногда футболистам нужна передышка.