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Клопп: ««Бенфика» не там, где хотела бы находиться в чемпионате, но это сильный соперник»

Клопп заявил, что «Ливерпулю» нужна страсть и психологическая устойчивость
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». По его словам, маленькая ошибка может все решить.

«Я думаю о том, как нам сыграть на максимуме. Это план на все наши матчи, — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА. — Нужно расти, прибавлять в целом. «Бенфика», вероятно, не там, где она хотела бы находиться в своем чемпионате, но это сильный соперник.

Мы все знаем, что одна неудача, одна маленькая оплошность — и все может закончиться. Но для нас это не проблема, мы готовы к новому вызову.

Нам нужна страсть, психологическая устойчивость и азарт. Невозможно купить это. Вы должны развиваться как игрок, как тренер и как команда. Со временем начинаешь судить о вещах спокойнее. Это опыт. Раньше, при счете 1:0, мы продолжали бежать как сумасшедшие. Я хочу, чтобы мои игроки думали правильно".

Матч «Бенфика» — «Ливерпуль» пройдет 5 апреля (начало — в 22:00 по московскому времени).

ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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