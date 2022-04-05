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Сегодня, 01:26

Куртуа: «Надеюсь, что фанаты «Челси» не будут освистывать меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Я выиграл много трофеев, но Лигу чемпионов пока не брал. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня еще есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте.

Надеюсь, возвращение на «Стэмфорд Бридж» будет счастливым. Мы теперь соперники. «Челси» хочет побеждать, то же касается и меня, поэтому я не ожидаю аплодисментов со стороны фанатов клуба. Но надеюсь, что и освистывать не будут, хотя кто знает. Я готов ко всему. Я рад вернуться сейчас, когда на стадионы пускают зрителей, потому что в прошлом году мы играли при пустых трибунах", — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» пройдут 6 и 12 апреля.

Тибо Куртуа
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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