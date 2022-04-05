Куртуа: «Надеюсь, что фанаты «Челси» не будут освистывать меня»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Я выиграл много трофеев, но Лигу чемпионов пока не брал. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня еще есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте.

Надеюсь, возвращение на «Стэмфорд Бридж» будет счастливым. Мы теперь соперники. «Челси» хочет побеждать, то же касается и меня, поэтому я не ожидаю аплодисментов со стороны фанатов клуба. Но надеюсь, что и освистывать не будут, хотя кто знает. Я готов ко всему. Я рад вернуться сейчас, когда на стадионы пускают зрителей, потому что в прошлом году мы играли при пустых трибунах", — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» пройдут 6 и 12 апреля.