Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед выездным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» отметил, что тренер соперника Диего Симеоне еще более эмоциональный, чем он сам.

— Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего — где-то на 12-м, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!

«Атлетико» не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов — сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул.

Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это «Атлетико». Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет — шансов не будет.

Некоторые из наших лучших игр в Лиге чемпионов были в гостях. Например, против «Баварии» на выезде — это был один из лучших матчей, в которых я участвовал. Да и в Барселоне тоже, хотя мы проиграли. Мы — серьезная угроза. Хотя это не значит, что в этот раз все будет так же.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ваньда Метрополитано»