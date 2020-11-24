Клеман: «Боруссия» входит в топ-10 клубов Европы»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» высоко оценил игру соперников.

«Думаю, «Боруссия» прямо сейчас входит в десятку лучших клубов Европы, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Интересно играть против таких команд и стараться показать свой максимум. «Боруссия» — это не какой-то один игрок, они очень сильны именно командной игрой, хотя при этом обладают множеством звезд».

Матч «Боруссия» — «Брюгге» начнется в 23.00 по московскому времени.