Клеман: «Боруссия» входит в топ-10 клубов Европы»
00:35
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» высоко оценил игру соперников.
«Думаю, «Боруссия» прямо сейчас входит в десятку лучших клубов Европы, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Интересно играть против таких команд и стараться показать свой максимум. «Боруссия» — это не какой-то один игрок, они очень сильны именно командной игрой, хотя при этом обладают множеством звезд».
Матч «Боруссия» — «Брюгге» начнется в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029432--dortmund-vs-club-brugge/
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