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Клеман: «Боруссия» входит в топ-10 клубов Европы»

00:35
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Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» высоко оценил игру соперников.

«Думаю, «Боруссия» прямо сейчас входит в десятку лучших клубов Европы, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Интересно играть против таких команд и стараться показать свой максимум. «Боруссия» — это не какой-то один игрок, они очень сильны именно командной игрой, хотя при этом обладают множеством звезд».

Матч «Боруссия» — «Брюгге» начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029432--dortmund-vs-club-brugge/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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