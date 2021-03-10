Кьеза заявил, что «Ювентус» заслужил выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал вылет своей команды от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хотел пройти в четвертьфинал и очень расстроен. После первого тайма мы сделали все, чтобы выйти дальше, особенно если вспомнить, как Куадрадо пробил в перекладину. По игре во втором тайме мы заслужили четвертьфинала. Теперь, после вылета, мы должны сосредоточиться на Кубке Италии и чемпионате», — цитирует Football Italia Кьезу.

«Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух матчей. Общий счет — 4:4, но «Порту» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по преимуществу голов на выезде.