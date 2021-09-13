Кьеза и Бернардески не сыграют за «Ювентус» в матче с «Мальме»
18:29
«Ювентус» назвал заявку на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме».
??? ??? ?????????? ????? ??? ??????! ???#MFFJuve #JuveUCL pic.twitter.com/EJK8lnKRR9— JuventusFC (@juventusfcen) September 13, 2021
В составе отсутствуют вингеры Федерико Кьеза и Федерико Бернардески. Оба игрока получили травмы. По сравнению с матчем против «Наполи» (1:2) в состав вернулись южноамериканские игроки, которые ранее выступали за свои сборные и поздно вернулись в расположение команды
Матч «Мальме» — «Ювентус» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю