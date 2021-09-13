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Кьеза и Бернардески не сыграют за «Ювентус» в матче с «Мальме»

18:29
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«Ювентус» назвал заявку на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме».

В составе отсутствуют вингеры Федерико Кьеза и Федерико Бернардески. Оба игрока получили травмы. По сравнению с матчем против «Наполи» (1:2) в состав вернулись южноамериканские игроки, которые ранее выступали за свои сборные и поздно вернулись в расположение команды

Матч «Мальме» — «Ювентус» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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