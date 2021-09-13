Кьеза и Бернардески не сыграют за «Ювентус» в матче с «Мальме»

«Ювентус» назвал заявку на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме».

В составе отсутствуют вингеры Федерико Кьеза и Федерико Бернардески. Оба игрока получили травмы. По сравнению с матчем против «Наполи» (1:2) в состав вернулись южноамериканские игроки, которые ранее выступали за свои сборные и поздно вернулись в расположение команды

Матч «Мальме» — «Ювентус» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.