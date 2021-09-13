Канте не сыграет в матче «Чесли» с «Зенитом»
18:14
Полузащитник «Челси» Нголо Канте пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Канте не поехал в сборную Франции, а также пропустил победу «синих» над «Астон Виллой» в матче последнего тура АПЛ (3:0).
«Нголо уже два дня тренируется с нами, но матч Лиги Чемпионов — это немного рановато для него. Мы надеемся, что он будет на 100 процентов готов сыграть против «Тоттенхэма», — цитирует главного тренера лондонцев Томаса Тухеля Football.London.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю