Канте не сыграет в матче «Чесли» с «Зенитом»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Канте не поехал в сборную Франции, а также пропустил победу «синих» над «Астон Виллой» в матче последнего тура АПЛ (3:0).

«Нголо уже два дня тренируется с нами, но матч Лиги Чемпионов — это немного рановато для него. Мы надеемся, что он будет на 100 процентов готов сыграть против «Тоттенхэма», — цитирует главного тренера лондонцев Томаса Тухеля Football.London.