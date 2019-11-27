Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Кержаков призвал сосредоточиться на предстоящем матче со «Спартаком»

27 ноября 2019, 23:51
Теги:

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

— Самый нервный матч за последнее время? Насчет нервов не знаю, это должны сказать люди, которые были вне футбольного поля, — сказал Кержаков в интервью клубной пресс-службе «Зенита». — Ты играешь, тут не до нервов, о них не думаешь. Несколько болезненных падений? Пока нормальное состояние, завтра посмотрим, когда остыну. Напряжение никак не ощущалось, когда ты в игре, то это намного легче, чем когда ты стоишь на месте. В принципе, мы понимали, что «Лион» будет раскрываться, и мы можем поймать их на контратаке. Впереди у нас «Спартака», а потом уже будем думать о Лиссабоне.

«Зенит» сыграет с красно-белыми 1 декабря в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Зенит — Лион

Опрос

проголосовало: 5572
Все опросы
Как Дзюба сыграет против «Спартака»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/video/47410/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир