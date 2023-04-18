Кепа: «Реал» — король Лиги чемпионов. Мы не удивлены их выступлениями»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«В этом турнире «Реал» — король. Мы не удивлены их выступлениями. Потому что об их истории известно все. Мы не были достаточно настойчивы в первом матче и должны это исправить. Надо дать им меньше реализовывать их лучшие стороны», — приводит слова Кепы Marca.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Второй матч «Челси» — «Реал» пройдет 18 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.