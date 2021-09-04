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Кастильехо не попал в заявку «Милана» на матчи Лиги чемпионов

12:40
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Тренерский штаб «Милана» определился с заявкой команды на матчи группового турнира Лиги чемпионов.

В заявку не попали Андреа Конти, Пьетро Пеллегри и Самуэль Кастильехо, которым интересуется ЦСКА.

Вратари: Чиприан Тэтэрушану, Майк Меньян, Алессандро Плиццари, Себастьяно Деспланш;

Защитники: Давиде Калабрия, Фоде Балло-Туре, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Лука Станга;

Полузащитники: Темуе Бакайоко, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Браим Диаз, Энрике Ди Джезу, Франк Кессье, Раде Крунич;

Форварды: Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леан, Даниэль Мальдини, Анте Ребич, Вальтер Мессиас, Андреа Капоне.

«Милан» в группе B встретится с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

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ТБ 2.5

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Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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