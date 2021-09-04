Кастильехо не попал в заявку «Милана» на матчи Лиги чемпионов
Тренерский штаб «Милана» определился с заявкой команды на матчи группового турнира Лиги чемпионов.
В заявку не попали Андреа Конти, Пьетро Пеллегри и Самуэль Кастильехо, которым интересуется ЦСКА.
Вратари: Чиприан Тэтэрушану, Майк Меньян, Алессандро Плиццари, Себастьяно Деспланш;
Защитники: Давиде Калабрия, Фоде Балло-Туре, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Симон Кьер, Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Лука Станга;
Полузащитники: Темуе Бакайоко, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Браим Диаз, Энрике Ди Джезу, Франк Кессье, Раде Крунич;
Форварды: Оливье Жиру, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леан, Даниэль Мальдини, Анте Ребич, Вальтер Мессиас, Андреа Капоне.
«Милан» в группе B встретится с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту».
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