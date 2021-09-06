УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи европейских турниров

УЕФА принял решение о допуске болельщиков на выездные матчи под эгидой организации. Это решение распространяется на еврокубки, а также матчи национальных сборных.

Как сообщает Fans Europe, решение вступит в силу со следующей недели. При этом болельщикам нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, установленные властями стран в связи с пандемией коронавируса.

Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.