Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи европейских турниров

19:57
Трофеи Лиги Европы и Лиги конференций. Фото УЕФА
Трофеи Лиги Европы и Лиги конференций. Фото УЕФА
Теги:

УЕФА принял решение о допуске болельщиков на выездные матчи под эгидой организации. Это решение распространяется на еврокубки, а также матчи национальных сборных.

Как сообщает Fans Europe, решение вступит в силу со следующей недели. При этом болельщикам нужно будет соблюдать ограничения на путешествия и прочие правила, установленные властями стран в связи с пандемией коронавируса.

Ранее УЕФА принял решение, что отборочные турниры еврокубков пройдут с болельщиками на трибунах, но болельщики гостей не получат выездную квоту.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Одержит ли Россия крупную победу? Рискованный прогноз на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Умер актер Жан-Поль Бельмондо
Трансфер Роналду — золотая жила для «МЮ». Он принесет клубу десятки миллионов прибыли
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное