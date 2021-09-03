«Челси» начал продавать билеты на матч с «Зенитом» в Лондоне
«Челси» на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на домашний матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Продажа билетов пройдет в два этапа: с 3 сентября их смогут приобрести владельцы абонементов. С 8 сентября — все желающие.
Ранее сообщалось, что встреча может пройти на нейтральном поле из-за коронавирусных ограничений, которые введены в Великобритании.
Также в группе Н сыграют «Ювентус» и «Мальме».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/en/tickets---membership/buy-tickets?pageTab=MEN%27S%20FIXTURES
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