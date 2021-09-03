«Челси» начал продавать билеты на матч с «Зенитом» в Лондоне

«Челси» на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на домашний матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Продажа билетов пройдет в два этапа: с 3 сентября их смогут приобрести владельцы абонементов. С 8 сентября — все желающие.

Ранее сообщалось, что встреча может пройти на нейтральном поле из-за коронавирусных ограничений, которые введены в Великобритании.

Также в группе Н сыграют «Ювентус» и «Мальме».