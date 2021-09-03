«Милан» пока не получал предложения от ЦСКА по Кастильехо. Но трансфер реален
Как стало известно «СЭ», армейцы пока не присылали в офис «Милана» официальное предложение по аренде 26-летнего правого вингера Саму Кастильехо, въездные документы в РФ на футболиста тоже не оформлены. О возможности трансфера ранее сообщала Eurostavka.
При этом переход с большей долей вероятности состоится до завершения заявочного периода в РПЛ — «окно» закроется 7 сентября. Зарплата испанца у россонери составляет 1,5 миллиона евро в года, и руководство итальянского гранда с радостью разгрузит платежную ведомость за счет ухода игрока, контракт которого с миланцами действует до лета 2023 года. Тем более, в конце лета на позицию Саму у «Ромы» приобретен 30-летний Алессандро Флоренци.
Заметим, что в 2018 году красно-черные выплатили «Вильярреалу» за Кастильехо 21 миллион евро, тогда как сейчас transfermarkt.de оценивает его стоимость в 8 миллионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю