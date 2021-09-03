«Милан» пока не получал предложения от ЦСКА по Кастильехо. Но трансфер реален

Как стало известно «СЭ», армейцы пока не присылали в офис «Милана» официальное предложение по аренде 26-летнего правого вингера Саму Кастильехо, въездные документы в РФ на футболиста тоже не оформлены. О возможности трансфера ранее сообщала Eurostavka.

При этом переход с большей долей вероятности состоится до завершения заявочного периода в РПЛ — «окно» закроется 7 сентября. Зарплата испанца у россонери составляет 1,5 миллиона евро в года, и руководство итальянского гранда с радостью разгрузит платежную ведомость за счет ухода игрока, контракт которого с миланцами действует до лета 2023 года. Тем более, в конце лета на позицию Саму у «Ромы» приобретен 30-летний Алессандро Флоренци.

Заметим, что в 2018 году красно-черные выплатили «Вильярреалу» за Кастильехо 21 миллион евро, тогда как сейчас transfermarkt.de оценивает его стоимость в 8 миллионов.