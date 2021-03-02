Кассано: «Интер» в Лиге чемпионов был смешон. Они финишировали ниже «Шахтера»

Бывший форвард «Интера» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал игру миланского клуба в текущем сезоне.

«Понимает ли Конте, что он не Гвардиола? Скажете свое слово в Лиге чемпионов? Ну давай же, я не тупой. Серия А сейчас посредственная, Европа — совсем другое дело.

«Интер» не доминирует. Он сидит глубоко и ждет движения соперника, а затем пытается закинуть на Лукаку длинными передачами. «Интер» собирается выиграть титул, но они плохо играют. Если Конте допустил серьезные ошибки, это только его вина. «Интер» в Лиге чемпионов был смешон. Они финишировали ниже «Шахтера», — сказал Кассано в Twitch.