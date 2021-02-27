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Гол Мбаппе в ворота «Барселоны» признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

00:20

УЕФА на официальном сайте назвала лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Забитый нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе мяч в ворота «Барселоны» был признан лучшим. За него проголосовало больше всего болельщиков.

Также на награду претендовали Махмуд Дахуд («Боруссия»), Оливье Жиру («Челси») и Ферлан Менди («Реал»).

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