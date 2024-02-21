Карлос Аугусто: «Интеру» необходимо лучше использовать моменты»

Полузащитник «Интера» Карлос Аугусто прокомментировал победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы создали немало, но нам необходимо лучше использовать такие возможности. Эта победа очень важна. В Мадриде будет тяжело: там хорошая команда, а нам придется играть столь же сконцентрированно, как и сегодня. У нас хороший, дружный состав. Тот, кто нерегулярно выходит на поле, упорно трудится в ходе недельного цикла — мы всегда стремимся быть готовы. Рад за Арнаутовича — невероятный парень. Он много работает на тренировках и всего этого заслуживает», — цитирует пресс-служба УЕФА Аугусто.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.