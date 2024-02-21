Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

21 февраля, 02:40

Карлос Аугусто: «Интеру» необходимо лучше использовать моменты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Интера» Карлос Аугусто прокомментировал победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы создали немало, но нам необходимо лучше использовать такие возможности. Эта победа очень важна. В Мадриде будет тяжело: там хорошая команда, а нам придется играть столь же сконцентрированно, как и сегодня. У нас хороший, дружный состав. Тот, кто нерегулярно выходит на поле, упорно трудится в ходе недельного цикла — мы всегда стремимся быть готовы. Рад за Арнаутовича — невероятный парень. Он много работает на тренировках и всего этого заслуживает», — цитирует пресс-служба УЕФА Аугусто.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

 
Марко Арнаутович. Стену Симеоне пробил Арнаутович. «Интер» вырвал победу у «Атлетико»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039918--inter-vs-atletico-de-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
Карлос Аугусто
0
Читайте также
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мхитарян: «1:0 мало значит, пусть и приятно победить»

Облак: «Впереди еще один матч, нужно выложиться в нем по максимуму»
Новости
RSS RSS
Все новости