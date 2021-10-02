«Наполи» поддержал Понсе, получившего травму
«Наполи» поддержал нападающего «Спартака» Эсекиэля Понсе, получившего травму в матче между командами в Лиге Европы.
«Выздоравливай скорее, Эсекиэль!» — написала пресс-служба неаполитанского клуба в комментариях под сообщением «Спартака» в Twitter.
Напомним, Понсе получил травму в конце первого тайма матча с «Наполи» после столкновения с Костасом Маноласом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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