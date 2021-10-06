Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» вспомнил детали гостевой победы «Рубина» над «Барселоной» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 2009 году.

— Возвращаясь к знаменитой победе «Рубина» над «Барсой» в 2009-м — как вам удалось перестроить психологию Рыжикова, который признавался потом в интервью: «Думал, главное - семь-восемь не пустить, а пять — еще ничего»?

— Это правда. Очень опасался этого матча, потому что никто уже не помнит — за три дня до этого они «Реал» 5:0 грохнули. Но самое важное даже другое — Бердыев показал, как они радовались пятому голу. То есть люди забивают пятый, а счастливы так, будто это первый. Это говорит, как они голодны до каждого гола и каждой победы.

Единственное, что я тогда мог Сереге сказать: «Для нас это испытание — что можем, что не можем. Хочу попросить об одном. Просто сделай в каждой ситуации что можешь. Любая ошибка вратаря в такой игре — это сразу конец. И даже без ошибок не проиграть трудно. Но просто постарайся во всех ситуациях показать то, что умеешь».

Потом в перерыве спрашиваю его: «Концентрации хватает? Успеваешь правильно принимать решения?» Он: «Уже очень трудно. Настолько быстро мяч перед штрафной ходит, пауз практически нет!» Они все время были перед штрафной. В чемпионате России бывают какие-то паузы, меньше ударов. А там — ни секунды покоя. Он говорил, что на последних минутах уже ничего не соображал, действовал чисто на инстинктах.

Но концентрация была максимальной. Вся команда выжала из себя все, что есть. Даже при этом у «Барсы» было 24 удара, 13 из которых в створ! Выпади хоть один из 11 игроков — никакой сенсации не было бы. Но все работали как швейцарские часы, компактно, друг за друга, страховали, успевали. Ансальди персонально закрыл Месси, играл с ним по всему полю. Лео говорил: «Если сейчас пойду в туалет, ты пойдешь за мной?» Кристиан отвечал ему: «Да, пойду за тобой». Они из одного города, Росарио...

Полностью третью часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»