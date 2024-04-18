Анчелотти: «В матче с «Сити» речь шла о выживании»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Как все это объяснить? Мы хорошо начали, пошли вперед, а потом нам пришлось бороться за выживание и терпеть. «Сити» контролировал ситуацию, поскольку мы слишком сильно прижались к своим воротам.

Сегодня мы очень, очень хорошо защищались. Речь шла о выживании. «Реал» — это клуб, основанный на постоянной борьбе за выживание. Мы часто оказываемся в таких ситуациях, из которых, казалось бы, нет выхода, но мы всегда находим выход.

К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдем дальше. Это единственный способ победить «Сити» здесь, на этом стадионе. Ты работаешь, жертвуешь и побеждаешь, как можешь. Пеп Гвардиола всегда был джентельменом. Он подошел и поздравил нас, пожелал удачи. Это делает его настоящим джентельменом», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).