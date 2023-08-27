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Сегодня, 21:48

Лунев дебютировал за «Карабах», сыграв вничью с «Кяпазом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Карабах» дома сыграл вничью с «Кяпазом» в матче 4-го тура чемпионата Азербайджана — 1:1.

В составе хозяев с первых минут на поле вышел российский голкипер Андрей Лунев, для которого эта игра стала дебютной в составе команды.

«Карабах» с 7 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, «Кяпаз» — девятый (4 балла). На первой строчке находится клуб «Зиря» с 12 очками.

В следующем туре «Карабах» сыграет с «Сабаилом» 3 сентября.

Андрей Лунев
ФК Карабах
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