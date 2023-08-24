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«Брага» обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов, «Галатасарай» в концовке вырвал победу над «Мольде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мауро Икарди.
Фото ФК «Галатасарай», Соцсети

«Брага» на своем поле одержала победу над «Панатинаикосом» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Победу португальскому клубу принесли голы Абеля Руиса (51-я минута) и Альваро Джало (73-я). Единственный гол «Панатинаикоса» в компенсированное время ко второму тайму забил Даниэль Манчини.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
23 авг, 22:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:1
Панатинаикос

В другом матче «Галатасарай» в гостях обыграл норвежский «Мольде» — 3:2.

За хозяев поля отличились Мартин Эллингсен (8-я минута) и Кристоффер Хауген (56-я). За «Галатасарай» забивали Сержиу Оливейра (25-я), Мауро Икарди (29-я) и Фредрик Мидтше (90+4-я), принесший турецкому клубу победу в концовке.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
23 авг, 22:00. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
2:3
Галатасарай

«Маккаби» Хайфа дома сыграл вничью с «Янг Бойз» — 0:0.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
23 авг, 22:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
0:0
Янг Бойз

Ответные матчи финала квалификации Лиги чемпионов пройдут 29 августа.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Мольде
ФК Панатинаикос
ФК Янг Бойз
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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