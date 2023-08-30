«Галатасарай» обыграл «Мольде» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Галатасарай» обыграл «Мольде» во втором матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира (2:1; 5:3 по сумме матчей).

В составе турецкого клуба отличились Мауро Икарди (7-я минута) и Анхелиньо (90+3-я минута). За норвежскую команду забил Эйрик Хестад (66-я минута), на 82-й минуте забил Ветон Бериша, однако забитый мяч был отменен.

В параллельном матче «Янг Бойз» обыграл «Маккаби Хайфа» (3:0; 3:0 по сумме матчей) и также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

За швейцарский клуб забили Седрик Иттен (23-я минута), Филип Угринич (46-я минута). На 28-й минуте Абдулай Сек забил автогол.

«Панатинаикос» на домашнем поле проиграл «Браге» (0:1). Единственный мяч забил Брума (83-я минута).

Португальцы победили с общим счетом 3:1.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 31 августа в 19.00 по мск.