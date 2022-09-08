Капелло объяснил, почему «Интер» проиграл «Баварии»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение «Интера» от «Баварии» (0:2) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Интер» играл с командой в два раза быстрее себя. «Бавария» вертикально доставляла мяч вперед каждый раз, как только его отнимала, — «Интер» же был слишком медлителен. Иной уровень, иной прессинг, иной футбол — нам надо извлекать из этого уроки", — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.