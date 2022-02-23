Мората назвал обидной ничью «Ювентуса» с «Вильярреалом»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората после ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда могла победить.

«Чувствую себя хорошо. Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты. Мы знали, что «Вильяреал» играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда. Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди. Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.