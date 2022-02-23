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Мората назвал обидной ничью «Ювентуса» с «Вильярреалом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората после ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда могла победить.

«Чувствую себя хорошо. Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты. Мы знали, что «Вильяреал» играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда. Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди. Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Альваро Мората
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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