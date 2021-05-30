Аспиликуэта об игре Канте: «Он особенный игрок, но такой скромный»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал игру полузащитника Н'Голо Канте в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

«Он делает на поле все. Энергия, которую он приносит, то, как он ведет мяч вперед. Он особенный игрок, выиграл чемпионат мира и АПЛ, но такой скромный. Я так рад за него, он большая часть этой команды», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов. 30-летний француз впервые стал обладателем трофея. За девять лет хавбек прошел путь от любительского чемпионата Франции (выступал в нем в 2013 году) до победителя ЛЧ-2020/21.