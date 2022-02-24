Канте, Парехо, Феликс и Мазрауи претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Н'Голо Канте («Челси»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Жоау Феликс («Атлетико») и Нуссаир Мазрауи («Аякс»).

На этой неделе в первыъ матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Лилль» (2:0), «Вильярреала» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя (1:1), «Аякс» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2).

Лучший игрок недели в Лиге чемпионов будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ответные матчи в этих противостояниях состоятся 15 и 16 марта.