Канселу: «Тяжелая получилась игра. Мы знали, что такой она и будет»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Тяжелая получилась игра. Мы знали, что такой она и будет. Знали, что при потерях мяча нас ждут контратаки. Мы еще ни разу не пропустили в этом розыгрыше, и это хорошо, но по-прежнему можем играть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Канселу.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).