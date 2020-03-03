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Источник: «Валенсия» Черышева сыграет без болельщиков с «Аталантой» из-за коронавируса

19:47
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«Валенсия» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» при закрытых трибунах, информирует Cadena Cope.

Встреча пройдет 10 марта на стадионе «Месталья». Ранее уже сообщалось, что испанский клуб не хочет принимать итальянских болельщиков из-за распространения коронавируса.

Напомним, что за «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.

Первая игра завершилась крупным поражением «летучих мышей» со счетом 1:4.

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