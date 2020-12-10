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Иосифов рассказал нереализованном моменте в матче с «Баварией»

12:42
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Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов рассказал о нереализованном моменте в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2). Эта встреча стала дебютной для 19-летнего россиянина в еврокубках.

«Мы разбирали на установке игру «Баварии», тренер говорил, что у нее много свободных зон в обороне. Поначалу не все получалось, потом был хороший момент, жаль, не удалось реализовать», — сказал Иосифов в эфире клубного Youtube-канала.

По итогам шести туров «Локомотив» занял четвертое место в группе А Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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