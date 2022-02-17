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«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» в Лиге чемпионов

«Бавария» и «Зальцбург» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
16 февраля. «Зальцбург» — «Бавария» — 1:1.
Фото Reuters

«Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Австрии.

Хозяевам пришлось делать раннюю замену — на 12-й минуте на поле появился 20-летний Чиквубуйке Адаму. Спустя несколько минут после выхода на поле он открыл счет, забив первый в карьере гол в еврокубке.

«Бавария» смогла отыграться лишь в концовке. На 90-й минуте Кингсли Коман забил после скидки головой от Томаса Мюллера.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:1
Бавария
Голы
Адаму, 21 (1:0), Коман, 90 (1:1)
Зальцбург
Кен Ульмер Соле Вебер Кристенсен Капальдо Ааронсон Зейвальд (Сучич, 80 ) Камара Адейеми (Кьергор, 87 ) Окафор (Адаму, 12 )
Бавария
Ульрайх Зюле Павар Эрнандез Киммих Толиссо (Забитцер, 80) Гнабри (Шупо-Мотинг, 77) Левандовски Сане Коман Мюллер
Предупреждения
Кен 87  -  Коман 83, Забитцер 90
Судьи
Оливер (Англия)
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