«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» в Лиге чемпионов

«Бавария» и «Зальцбург» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Австрии.

Хозяевам пришлось делать раннюю замену — на 12-й минуте на поле появился 20-летний Чиквубуйке Адаму. Спустя несколько минут после выхода на поле он открыл счет, забив первый в карьере гол в еврокубке.

«Бавария» смогла отыграться лишь в концовке. На 90-й минуте Кингсли Коман забил после скидки головой от Томаса Мюллера.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.