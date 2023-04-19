«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Интер» сыграли вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:3. Встреча прошла в Милане.

В составе миланцев голами отметились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. У португальцев отличились Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.

Первая встреча команд в четвертьфинале завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. Таким образом, миланцы с общим счетом 5:3 вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Миланом».