Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Их защиту взломать тяжело». Трент Александр-Арнолд готовится к сложному матчу с «Аталантой»

05:10
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» отметил уровень соперника. По его мнению, играть против итальянских команд сложно из-за уровня игры в обороне.

— «Аталанта» — невероятная команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда. — Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду.

Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать. Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с «Аталантой».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029420--atalanta-vs-liverpool/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20192
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир