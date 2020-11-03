«Их защиту взломать тяжело». Трент Александр-Арнолд готовится к сложному матчу с «Аталантой»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» отметил уровень соперника. По его мнению, играть против итальянских команд сложно из-за уровня игры в обороне.

— «Аталанта» — невероятная команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Александра-Арнолда. — Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду.

Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать. Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с «Аталантой».