Игроки «Зенита» прогулялись по Лиссабону перед матчем с «Бенфикой»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии с прогулки команды по Лиссабону (Португалия) перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

Игра «Бенфика» — «Зенит» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).

«Зенит» с 7 очками располагается на 2-м место в группе, столько же баллов у «Лиона». «Бенфика» — 4 очка и последняя строчка.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры