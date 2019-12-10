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Игроки «Зенита» прогулялись по Лиссабону перед матчем с «Бенфикой»

16:47
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии с прогулки команды по Лиссабону (Португалия) перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

Игра «Бенфика» — «Зенит» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).

«Зенит» с 7 очками располагается на 2-м место в группе, столько же баллов у «Лиона». «Бенфика» — 4 очка и последняя строчка.

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Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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