Игроки «Зенита» прогулялись по Лиссабону перед матчем с «Бенфикой»
16:47
Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии с прогулки команды по Лиссабону (Португалия) перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».
Игра «Бенфика» — «Зенит» пройдет сегодня, начало — в 23.00 (мск).
«Зенит» с 7 очками располагается на 2-м место в группе, столько же баллов у «Лиона». «Бенфика» — 4 очка и последняя строчка.
Прогулка по Лиссабону #БенфикаЗенит pic.twitter.com/P0FSH0UzET— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 10, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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