Игроки «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов

Все футболисты «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» преклонили колено перед началом матча Лиги чемпионов. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Форвард «МЮ» Криштиану Роналду проводит первый матч за команду в ЛЧ после возвращения. Ранее он перешел из «Ювентуса».

Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» начался в 19.45 по московскому времени.