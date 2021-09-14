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Игроки «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов

19:50
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Все футболисты «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» преклонили колено перед началом матча Лиги чемпионов. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Форвард «МЮ» Криштиану Роналду проводит первый матч за команду в ЛЧ после возвращения. Ранее он перешел из «Ювентуса».

Матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» начался в 19.45 по московскому времени.

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед

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Евгений Петров все материалы автора

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