Игонин считает, что Крицюк не заслуживает критики в свой адрес после матча «Зенита» с «Ювентусом»
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин заявил, что не видит причин критики в адрес вратаря команды Станислава Крицюка после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).
«Я не вижу причин для критики в адрес Крицюка. Он несколько раз спас «Зенит». Не считаю, что он провел плохой матч с «Ювентусом». Его вины в пропущенных мячах нет — там все было сделано игроками туринского клуба мастерски. Слышал мнения, что Станислав не всегда правильно выбирал позицию. Но на мой взгляд, явных ошибок он не допускал. По этому матчу к Крицюку у меня вопросов нет», — приводит слова Игонина Betonmobile.ru
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/igonin-zastupilsya-za-propustivshego-chetyire-gola-v-matche-s-yuventusom-kritsyuka
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