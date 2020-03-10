Хосеп Бартомеу: «Финансовые потери «Барселоны» в матче с «Наполи» составят 6 миллионов евро»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с проведением матча 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи» без зрителей. По его словам, финансовые потери клуба составят около шести миллионов евро.

— Мы получили известие, что игра с «Наполи» будет проводиться за закрытыми дверями, — приводит слова Бартомеу Football Italia. — У нас была встреча с властями, и они твердо заявили, что это решение не подлежит изменению.

Мы очень сожалеем, что это нанесет большой урон как болельщикам и клубам, так и всему миру футбола, но ситуация чрезвычайная. Очевидно, финансовые ущерб будет нанесен не только «Барселоне», но и другим клубам, которым придется играть за закрытыми дверями. Финансовые потери составляют около шести миллионов евро, но, как я уже сказал, сейчас это не важно.

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в 23:00 (мск). Первая встреча окончилась ничьей 1:1.