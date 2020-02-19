Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн стал первым футболистом в истории, сыгравшим за два разных клуба в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Форвард вышел в стартовом составе немецкой команды в игре против «ПСЖ». В групповом турнире он защищал цвета «Зальцбурга», а в «Боруссию» перешел этой зимой.

Ранее в Лиге чемпионов действовал запрет на выступление игрока за разные команды в течение одного розыгрыша, но с этого сезона данное правило было отменено.

Трансляция матча «Боруссия» — «ПСЖ»