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Холанн — первый футболист, сыгравший за два разных клуба в одном розыгрыше Лиги чемпионов

00:17
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн стал первым футболистом в истории, сыгравшим за два разных клуба в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Форвард вышел в стартовом составе немецкой команды в игре против «ПСЖ». В групповом турнире он защищал цвета «Зальцбурга», а в «Боруссию» перешел этой зимой.

Ранее в Лиге чемпионов действовал запрет на выступление игрока за разные команды в течение одного розыгрыша, но с этого сезона данное правило было отменено.

Трансляция матча «Боруссия» — «ПСЖ»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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