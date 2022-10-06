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6 октября, 08:28

Хавбек «ПСЖ» Верратти назвал Месси лучшим в истории футбола

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти оценил результативность форварда Лионеля Месси после матча с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов. В этой встрече аргентинец отметился голом.

«То, что он делает, просто невероятно. К этому невозможно привыкнуть! Именно благодаря простым вещам, которые он делает, вы влюбляетесь в него. Для меня, как для человека, который любит футбол, он икона, лучший в истории», — цитирует Верратти сайт УЕФА.

Месси отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.

Лионель Месси
Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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