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6 октября, 08:40

Маркиньос рассказал, почему «ПСЖ» не смог обыграть «Бенфику»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Маркиньос подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).

«Понимали, что игра будет нервная. «Бенфика» хорошо начала. Она находится на этом месте, потому что это хорошая команда. Думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме. Они создавали нам трудности, но мы продолжали играть в свою игру. Во втором тайме мы почувствовали себя намного лучше, исправили небольшие ошибки, но не смогли забить второй гол», — цитирует Маркиньоса УЕФА.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.

В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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