Маркиньос рассказал, почему «ПСЖ» не смог обыграть «Бенфику»

Полузащитник «ПСЖ» Маркиньос подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1).

«Понимали, что игра будет нервная. «Бенфика» хорошо начала. Она находится на этом месте, потому что это хорошая команда. Думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме. Они создавали нам трудности, но мы продолжали играть в свою игру. Во втором тайме мы почувствовали себя намного лучше, исправили небольшие ошибки, но не смогли забить второй гол», — цитирует Маркиньоса УЕФА.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.