Хасан Салихамиджич: "Игроки "Баварии" отдали все силы без остатка"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич после ничьей против "Ливерпуля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что игроки отдали все силы. По его мнению, на игры еврокубков настраиваются серьезнее.

- В Лиге чемпионов игроки всегда настраиваются на 5-10 процентов серьезнее, потому что это высшие точки в их карьере, - цитирует официальный сайт УЕФА Салихамиджича. - Ребята отдали все силы без остатка. Хорошо, что мы не пропустили, но было бы здорово забить.