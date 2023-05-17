Харгривз: «Манчестер Сити» ли, «Реал» ли — фаворитом в финале будет кто-то из них»

Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» ли, «Реал» ли — фаворитом в финале будет кто-то из них, однако «Интер» показал сегодня, что у него фантастическая команда. Она уже много матчей завершила всухую, и в ней есть четыре разноплановых нападающих. Нынешний состав «Интера» очень и очень хорош», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.