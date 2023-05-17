Дзанетти: «Мне бы хотелось избежать «Реала», потому что, кажется, турнир будто создан для него»

Вице-президент «Интера» и его бывший капитан Хавьер Дзанетти прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Восхитительные эмоции: эта команда заслуживает того, чтобы 13 лет спустя сыграть в финале Лиги чемпионов. Ждем, кто станет нашим соперником, и, в любом случае, очень важно, что это все — командный успех. Мне бы хотелось избежать «Реала», потому что, кажется, турнир будто создан для него. Однако самое важное — попадание туда; это был трудный путь. Я очень рад за Лаутаро, который с каждым годом растет вместе с нами. Он пример для всей команды. Он для нас очень важен», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзанетти.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.