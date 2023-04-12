Харгривз: «Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был совершенно великолепен»

Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был совершенно великолепен. В оборонительном плане «Манчестер Сити» предстал перед нами совершенно иным. Он был безупречен», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.