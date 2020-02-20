Ханс Хатебур: «Аталанте» все еще нужно сыграть на «Месталье»

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур прокомментировал разгром «Валенсии» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Голландец стал автором дубля и был признан лучшим игроком встречи.

— Когда забиваешь два мяча, это всегда особенный момент, — цитирует официальный сайт УЕФА Хатебура. — Нам все еще нужно сыграть на «Месталье», но сегодня был особенный день.