Ханс Флик: «Знали, что если окажем на «Барселону» давление, у нас появятся шансы»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

— Мы знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы, — приводит слова Флика BBC Sport. — У нас такое качество и интенсивность, что теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где мы снова начнем с нуля.

Мюллер заслуживает звания лучшего игрока матча, именно он контролировал наш прессинг, но в конечном итоге я должен сделать комплимент всей своей команде за то, что она сохраняла такую интенсивность в течение 90 минут.