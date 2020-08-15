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Ханс Флик: «Знали, что если окажем на «Барселону» давление, у нас появятся шансы»

00:57
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

— Мы знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы, — приводит слова Флика BBC Sport. — У нас такое качество и интенсивность, что теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где мы снова начнем с нуля.

Мюллер заслуживает звания лучшего игрока матча, именно он контролировал наш прессинг, но в конечном итоге я должен сделать комплимент всей своей команде за то, что она сохраняла такую интенсивность в течение 90 минут.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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