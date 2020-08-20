Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

— Мы знали, что будет сложно, поскольку у соперника позади были блестящие поединки против «Юве» и «Сити», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sports. — Они сильны тактически и уже в самом начале создали нам заметные проблемы. Понимали, что нам надо лучше обороняться. До матча говорили о том, что нельзя просто так терять мяч, но все равно допускали ошибки.

У «ПСЖ» отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне. А наша главная сила — это умение обложить соперника мощным прессингом.