Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ханс Флик: «Главная сила «Баварии» — умение обложить соперника мощным прессингом»

00:36
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

— Мы знали, что будет сложно, поскольку у соперника позади были блестящие поединки против «Юве» и «Сити», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sports. — Они сильны тактически и уже в самом начале создали нам заметные проблемы. Понимали, что нам надо лучше обороняться. До матча говорили о том, что нельзя просто так терять мяч, но все равно допускали ошибки.

У «ПСЖ» отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне. А наша главная сила — это умение обложить соперника мощным прессингом.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир