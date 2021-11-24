Гюндоган: «Почеттино в прошлом мог обыграть «Ман Сити» в важных матчах»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Почеттино в прошлом довольно регулярно мог обыграть нас в важных матчах. В современной игре все команды стали хорошо узнавать друг друга. Есть больше возможностей для разведки друг друга, поэтому я не думаю, что осталось много элементов, которыми можно было бы удивить. Вот почему для нас это больше подход к самой игре, то, как мы хотим играть, как мы сохраняем владение мячом и создаем моменты, и я не сомневаюсь, что мы сможем сделать это наилучшим образом», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 мск. Английский клуб с 9 очками занимает первое место в группе A, парижане с 8 очками — на второй строчке.