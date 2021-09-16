Гвардьола разозлился и накричал на Махреза при счете 4:2
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола повздорил с полузащитником Риядом Махрезом во время матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Испанский специалист накричал на алжирца, когда тот подошел к нему на бровке, несмотря на счет 4:2 в пользу английской команды и пенальти забитый Махрезом. Гвардьола выглядел сильно разгневанным.
Как отмечает The Sun, кроме безумных жестов тренер использовал несколько раз ругательное слово на букву «F», прежде чем футболист продолжил играть.
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