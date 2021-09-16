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Де Брейне разозлился на судью после столкновения с ним в матче с «Лейпцигом»

02:08
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В начале второго тайма матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне столкнулся с главным арбитром встречи Сердаром Гезюбюйюком. После этого момента немецкая команда забила свой второй гол.

30-летний бельгиец бежал на свою половину поля, когда нечаянно столкнулся с судьей. Игра не была остановлена, поэтому «Лейпциг» продолжил атаку и забил гол.

После забитого мяча Де Брейне выругался на голландского рефери.

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Евгений Козинов все материалы автора

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