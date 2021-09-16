Де Брейне разозлился на судью после столкновения с ним в матче с «Лейпцигом»
02:08
В начале второго тайма матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне столкнулся с главным арбитром встречи Сердаром Гезюбюйюком. После этого момента немецкая команда забила свой второй гол.
30-летний бельгиец бежал на свою половину поля, когда нечаянно столкнулся с судьей. Игра не была остановлена, поэтому «Лейпциг» продолжил атаку и забил гол.
После забитого мяча Де Брейне выругался на голландского рефери.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю